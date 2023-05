LPI-EF: Tachoeinheit gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 72-Jähriger wurde Mittwochabend im Erfurter Norden Opfer einer Raubstraftat. Der Mann wurde vor seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen. Anschließend drängte der Täter sein Opfer in die Wohnung. Dabei stahl der Räuber dem Mann die Geldbörse mit circa 70 Euro Bargeld aus der Jackentasche. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. ...

