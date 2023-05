LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Erfurt (ots) - Nach dem Überfall auf einen 72-jährigen Senior am Mittwochabend im Erfurter Norden (siehe Pressemeldung vom 25.05.2023 "Senior nach Raubstraftat verletzt") konnte die Polizei den Täter bereits am Donnerstag ermitteln und vorläufig festnehmen. Der polizeibekannte 25-jährige Mann wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht. (DS) Rückfragen bitte an: ...

