Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrt mit Alkohol und Schreckschusswaffe

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 07.04.2023, meldeten Anwohner des Foltzrings gegen 16:15 Uhr zwei männliche Personen auf einem Roller wovon eine Person während der Fahrt mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben soll.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Roller durch die Polizei im Nahbereich festgestellt werden. Der 21-jährige Beifahrer händigte den Beamten während der Kontrolle die mitgeführte Schreckschusswaffe aus.

Darüber hinaus wurde bei dem 18-jährigen Fahrer des Rollers Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Da mit diesem Roller bereits im März eine Straßenverkehrsgefährdung begangen wurde, wurde dieser sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet, weitere Strafbarkeiten werden aktuell noch geprüft. Den Beifahrer erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell