POL-PDLU: Speyer - Ingewahrsamnahme nach Platzverweis auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender 52-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 19.00 Uhr in der Maximilianstraße in Speyer fahrennd angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und eine Strafanzeige erfasst.

