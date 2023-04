Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schreibwarengeschäft gescheitert

Nordhausen (ots)

Eine Zeugin informierte in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, die Polizei über einen vermeintlichen Einbruch in ein Schreibwarengeschäft am Taschenberg. Sie hatte Schritte auf der Terrasse gehört und eine unbekannte Person in Richtung Dr. Siberborth-Straße flüchten sehen. Die Polizisten entdeckten Einbruchsspuren dann schließlich Einbruchsspuren an einer Nebentür zum Geschäft. In die Räumlichkeiten gelangte der unbekannte Täter nicht. Offenbar hielt ihn der ausgelöste Einbruchsalarm ab. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

