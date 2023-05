Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Ringleben (ots)

Am 28.05.2023 gegen 00:30Uhr meldete sich eine Kleingartenbesitzerin über den Notruf der Polizei und teilt mit, dass soeben ein Dieb in der Kleingartenanlage "Am Bahnhof 1 e.V." in Ringleben gestellt wurde. Eine sofort eingesetzte Streife konnte dem 33-Jährigen Dieb ebenfalls habhaft werden. Es wurde bekannt, dass dieser versuchte, aus einer unverschlossenen Gartenlaube drei Säcke Rasensamen sowie einen Sack Rindenmulch zu entwenden. Eine Schubkarre für den Abtransport der Beute stand schon bereit. Wem diese gehört ist derzeit unbekannt. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Täter 1,54 Promille. Der alkoholisierte Erfurter gab selbst an, sich lediglich im Garten geirrt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl geringwertiger Sachen wurde eingeleitet. (chbe)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell