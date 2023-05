Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Brände im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Hans-Sailer-Straße und einige Zeit später im Schobersmühlenweg zu zwei Brandfällen. Zunächst geriet am Samstagabend gegen 20:50 Uhr eine Mülltonne in der Hans-Sailer-Straße in Brand, infolge dessen diese vollständig zerstört wurde. Am frühen Sonntagmorgen brannte bereitgestellter Sperrmüll im Schobersmühlenweg. Hier griffen die Flammen jedoch auf einen Zaun samt Hecke sowie einen nahestehenden Stromverteilerkasten über. Durch das Eingreifen der Erfurter Feuerwehr konnten beide Brände gelöscht und so eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Gefahr des Übergreifens des Brandes auf Gebäude bestand glücklicherweise in beiden Fällen nicht. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der bisher unklaren Brandursachen wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sich zu den Zeiten an den Örtlichkeiten aufgehalten haben und gegebenenfalls Hinweise zur Brandursache oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizei Erfurt Nord unter Angabe der Vorgangsnummer 0136150/2023 zu melden. (MH)

