Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, dem 17.06.2022, wurde zwischen 07:50 und 08:40 Uhr ein auf dem Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil geparkter weißer Mazda CX-3 durch ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der PKW war vom Haupteingang aus gesehen in den vorderen Reihen geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.: 06503-91510 oder per Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de mitzuteilen.

