Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230821 - 0974 Frankfurt - Westend: Spaziergang endet in einem versuchten Raubüberfall

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Sonntag (20. August 2023) auf Montag (21. August 2023) versuchte ein 41-jähriger Mann ein Pärchen zu berauben. Es kam zur Festnahme des Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein Pärchen im Alter von 25 und 29 Jahren mit einem flüchtig bekannten 41-jährigen Mann in eine Grünanlage in der Westendstraße. Obwohl man sich nicht näher kannte ging der Spaziergang über die Westendstraße in Richtung Savignystraße weiter, wo die Stimmung kippte.

Zunächst kam es zwischen den Beteiligten zu Wortgefechten, bis der 41-Jährige seinen 29-jährigen Begleiter mit mehreren Schlägen, Fußtritten und einem Biss zu Boden brachte, dort weiter auf ihn eintrat und anschließend versuchte, ihm seine schwarze Leder-Umhängetasche samt Inhalt im Wert von ca. 400 Euro zu entreißen. Dem Geschädigten gelang es, seine Umhängetasche zu behalten und zusammen mit seiner 25-jährigen Gefährtin in Richtung eines nahen gelegenen Hotels zu flüchten. Der Täter nahm unvermittelt die Verfolgung auf. Die streitenden Parteien konnten erst durch das Hotelpersonal getrennt werden.

Die bereits alarmierte Polizei nahm den prügelnden Mann fest und brachte ihn in die Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde von den Einsatzkräften erstversorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell