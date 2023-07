Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Einbrüche in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Bad Marienberg, Verbandsgemeinde (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 12.07. auf Donnerstag, 13.07. kam es im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Marienberg zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch. Der Verwaltungstrakt im Seniorenzentrum in Langenbach bei Kirburg wurde angegangen, indem einige Türen aufgebrochen wurden. Teile der entwendeten Gegenstände wurden später am Transformatorenhäuschen an der Straße "Unter den Stöcken" aufgefunden. Weiterhin wurden die Türen eines Betriebes in Norken, "Am Sportplatz" aufgehebelt und Räume durchwühlt. In der Wiesenstraße in Nisterau kamen die Täter nicht in das Gebäude, versuchten aber Türen und Fenster aufzuhebeln. In allen drei Fällen konnten bislang keine Täterhinweise erlangt werden. Mögliche Hinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

