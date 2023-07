Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Ein versuchter und ein vollendeter Krad-Diebstahl

Montabaur (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 13.07. auf Freitag, dem 14.07.2023 wurden von bislang unbekannten Tätern in der Liegnitzer Straße eine blau/schwarze Yamaha WR125X aus dem Carport entwendet. Höchstwahrscheinlich wurde hierzu das Lenkradschloss aufgebrochen. Vermutlich die gleichen Täter dürften in der gleichen Nacht, um 03:10 Uhr, in der Tilsiter Straße versucht haben, ein weiteres Kraftrad zu stehlen. Drei vermummte Täter hatten bei dem Krad, dass unter einem Carport stand bereits das Lenkradschloss und ein zusätzliches Kettenschloss aufgebrochen und schoben das Krad auf den Gehweg, als sie durch aufmerksame Nachbarn aufgeschreckt wurden und durch Nachbargärten flohen. Das Motorrad ließen sie dabei zurück. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

