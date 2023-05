POL-PDKL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.....

Wolfstein (ots) - Ein 40jähriger und seine Begleiterin wurden in der Nacht zum Sonntag auf dem Nachhauseweg verletzt. Die Beiden saßen gegen 00:30 Uhr im Verlauf der Hauptstraße am Wegesrand und warteten auf ihr Taxi. Der Geschädigte schaute etwas auf seinem Smartphone und hielt es dazu in der Hand. Ein vorbeikommender Mann trat unvermittelt gegen den Kopf des Anzeigenerstatters. Dieser, so vermutet die Polizei, wurde ...

