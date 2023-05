Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Fußtritt Handy entwendet

Wolfstein (ots)

Ein 40jähriger und seine Begleiterin wurden in der Nacht zum Sonntag auf dem Nachhauseweg verletzt. Die Beiden saßen gegen 00:30 Uhr im Verlauf der Hauptstraße am Wegesrand und warteten auf ihr Taxi. Der Geschädigte schaute etwas auf seinem Smartphone und hielt es dazu in der Hand. Ein vorbeikommender Mann trat unvermittelt gegen den Kopf des Anzeigenerstatters. Dieser, so vermutet die Polizei, wurde durch die Wucht des Trittes mit dem eigenen Kopf gegen den Kopf seiner 43jährigen Begleiterin geschleudert und Beide gingen zu Boden. Nachdem sie wieder aufgestanden waren war der Täter, sowie das Handy weg. Zeugen, die etwas Verdächtiges zur Tatzeit in der Hauptstraße in Wolfstein wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der 06382-9110 bei der Polizei in Lauterecken. |pilek

