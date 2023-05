Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Steinewerfer auf Fußgängerbrücke

L355 Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr erreichten die Polizei mehrere Meldungen über Steinewerfer auf der Fußgängerbrücke, welche in der Verlängerung zur Öhlbühlerstraße über die Landesstraße 355 führt.

Dort wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie von der Fußgängerbrücke Steine auf den darunter fließenden Verkehr warfen. Einer der geschädigten Autofahrer nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte unweit des Tatortes zwei 11- und 12-jährige Kinder an die Einsatzkräfte übergeben. Dass es sich hierbei ganz und gar nicht um einen Jugendstreich handelt, wurde den beiden in einem Gespräch mit den Polizeibeamten verdeutlicht. Sie wurden anschließend zu ihren Eltern gebracht.

Bislang liegen Erkenntnisse zu zwei Geschädigten vor. Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet Autofahrer, die dort in diesem Zeitraum ebenfalls durch Steinwürfe geschädigt wurden, sich unter Tel. 06373/8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell