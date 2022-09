Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand innerhalb eines Abstellraumes

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Edesheim, Hinterdorfstraße, Freitag, 16.09.2022, 23.02 Uhr

NORTHEIM (mho)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Hinterdorfstraße in Edesheim zu einem Brand in einem Abstellraum, welcher sich innerhalb einer Garage befand.

Aus bislang unbekannter Ursache entstand in dem Abstellraum ein Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Dadurch konnte ein Übergreifen auf die Garage, respektive auf das Wohnhaus verhindert werden.

Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt. Die 73-jährige Hauseigentümerin wurde durch Rauchgase leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell