Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schnellimbiss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestiege Donnerstag, 15.09.2022, gegen 03:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Zwei Unbekannte sind am gestrigen frühen Morgen (15.09.22) gegen 03:30 Uhr gewaltsam in das Restaurant einer bekannten Schnellimbisskette nahe der Autobahnabfahrt Nörten-Hardenberg eingedrungen und haben hierbei mehrere Türen beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut, der an den Türen angerichtete Schaden steht noch nicht abschließend fest. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05503 915230 bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell