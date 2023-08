Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallgeschädigter muss sich strafrechtlich verantworten

Nachdem eine Autofahrerin beim Rangieren versehentlich seinen Motorroller touchiert und umgestoßen hat, drohen dem 24-jährigen Besitzer Konsequenzen. Nach dem Unfall auf einem Tankstellengelände in der Albrechtstraße fuhren die Beteiligten für den Personalienaustausch an eine geeignetere Örtlichkeit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten jedoch fest, dass der 24-Jährige keinen Führerschein hat und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Mit seinem leicht beschädigten Zweirad durfte der junge Mann nicht mehr weiterfahren.

Meckenbeuren/Liebenau

Popcornautomat im "Spieleland" aufgebrochen

Nachdem sich ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen unerlaubt Zutritt zum "Ravensburger Spieleland" verschafft und dort sein Unwesen getrieben hat, ermittelt die Polizei Meckenbeuren. Der Unbekannte drang mutmaßlich über einen Zaun auf das Gelände ein und ging dort offenbar gezielt Souvenir- und Gastro-Geschäfte an. Dabei gelang es ihm, einen Popcorn-Automaten aufzubrechen, an weiteren Lokalitäten scheiterte er beim Versuch. Zwar bediente sich der Täter offenbar am Popcorn, Diebesgut erlangte er den bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Kressbronn

Schwelbrand an Schule ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Schwelbrand in der Schule in der Maicher Straße rückte am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Mutmaßlich hatten Funken bei Schweißarbeiten auf dem Dach des Gebäudes Dämmwolle entzündet, woraufhin am Abend der Alarm auslöste. Durch die Löscharbeiten und die zur Brandbekämpfung notwendigen Maßnahmen entstand insgesamt etwa 20.000 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

Überlingen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich über das vergangene Wochenende auf einem Parkplatz beim Burgbergring/Schatzberg ereignet hat, sucht die Polizei Überlingen Zeugen. Ein Unbekannter hatte beim Rangieren mutmaßlich mit einer Anhängerkupplung einen abgestellten Renault Clio touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die insbesondere zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier zu melden.

Überlingen

Hotelgaststätte überfallen

Nach einem Überfall auf ein Hotel am Donnerstagmorgen in der Obere-St.-Leonhard-Straße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter betrat gegen 0.45 Uhr zunächst unbeobachtet den Rezeptionsbereich und machte sich dort an der Kasse zu schaffen. Ein 53-jähriger Angestellter ertappte ihn auf frischer Tat, woraufhin der maskierte Dieb ein Küchenmesser zückte und seinem Gegenüber drohte. Im Anschluss suchte dieser mit mehreren Euro aus der Kasse das Weite. Der Angestellte nahm kurzzeitig die Verfolgung auf und warf dem Dieb einen Gegenstand nach, die weitere Flucht in Richtung Innenstadt konnte er jedoch nicht verhindern. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Der Täter wird als schlank und etwa 160 bis 165 cm groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube (oder Mütze mit Maske) vermummt, die am Hinterkopf ein blau-weißes Muster hatte. Er trug zur Tatzeit augenscheinlich eine verwaschene Bluejeans sowie eine dunkle Jacke mit weißen Applikationen im Bereich der Achseln und mit roten oder orangefarbenen Reißverschlüssen. Zudem hatte der Täter dunkelbraunes leichtes Schuhwerk und blaue Gummihandschuhe an. Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

