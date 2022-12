POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und zwei Männern in Stralsund

Grimmen (ots) - Am Mittwoch, dem 30.11.2022 wurde der Polizei in Grimmen ein folgenschwerer Arbeitsunfall vom Vortag gemeldet. Demnach sei ein 39-jähriger aus der Region stammender Mann am Dienstag 29.11.2022 gegen 11:00 Uhr bei Grimmen im Zuge von Abriss- und Erneuerungsarbeiten eines Stalldaches durch das etwa sieben Meter hohe Dach gestürzt. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er umgehend ins Klinikum nach ...

mehr