POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Audi aufgebrochen

Nagold (ots)

Eine Geldbörse hat ein noch unbekannter Täter am Dienstagnachmittag aus einem Auto in Hochdorf gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie ein männliche Personen zunächst um den in der Rottweiler Straße auf einem Parkplatz geparkten Audi herumlief um dann die Seitenscheibe der Beifahrertür einzuschlagen. Nachdem er den Geldbeutel aus dem Inneren des Fahrzeugs an sich genommen hatte, fuhr der Täter auf einem weißen Fahrrad davon.

Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich:

- Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum!

