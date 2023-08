Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Getränkemarkt

Altensteig (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein bislang unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in Altensteig eingebrochen. Der Polizeiposten Altensteig bittet um Hinweise. Der Unbekannte verschaffte sich im Zeitraum von 20:00 Uhr und 07:00 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Getränkemarkts in der Bahnhofstraße. Anschließend entwendete er aus den Kassen Bargeld im zweistelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Der Polizeiposten Altensteig bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07452 9305 0 beim Polizeirevier Nagold, zu melden. Simone Unger, Pressestelle

