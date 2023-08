Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim; Auto landet im Grünstreifen

Pforzheim (ots)

Gesperrt werden musste die Bundesautobahn 8 am Mittwochmorgen, nachdem zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Süd und Nord in Richtung Karlsruhe ein PKW Lenker von der Fahrbahn abkam.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 05:29 Uhr ein 27- jähriger Mercedes-Fahrer im Baustellenbereich die linke Fahrspur und kam aus noch nicht geklärter Ursache links von dieser ab. Hierbei touchierte er die Betonleitwand, wird abgewiesen und schleudert über die beiden Fahrspuren nach rechts in den Grünbereich. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der mittelschwer verletzte PKW- Lenker wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr musste die Fahrertüre des Fahrzeugs öffnen um an den Verunfallten zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Es kam zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen den Anschlussstellen Süd und Nord, die gegen 07:15 Uhr aufgehoben wurde. Die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart wurde kurzzeitig für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt.

