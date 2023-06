Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnmitarbeiter beleidigt - Bundespolizisten verhaften 18-Jährigen

Dortmund (ots)

Am Montagabend (19. Juni) soll ein junger Mann, der keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, in einer S-Bahn den Zugbegleiter in seiner Ehre gekränkt haben. Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten ihn und nahmen ihn fest.

Gegen 21 Uhr begaben sich Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund zum Bahnsteig zu Gleis 5, da sich in der einfahrenden S-Bahn eine aggressive Person aufhalten soll. Der Zugbegleiter der S5 nahm die Beamten in Empfang und gab an, dass der 18-Jährige kein gültiges Ticket besitzen würde. Zudem soll er das Zugpersonal mehrfach beleidigt haben. Die Einsatzkräfte unterzogen den tunesischen Staatsbürger einer Kontrolle. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte, brachten die Beamten ihn zur Bundespolizeiwache.

Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Mannes zweifelsfrei. Zudem kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg zum Vorschein. Das Amtsgericht Freiburg in Breisgau hatte gegen den Heranwachsenden die Sicherungshaft angeordnet. Im März 2023 hatte das Jugendschöffengericht ihn wegen Diebstahls in fünf Fällen rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten verurteilt. Diese wurde unter gewissen Auflagen und Weisungen zur Bewährung ausgesetzt.

Der 18-Jährige verstieß jedoch gegen diese und hielt sich bis jetzt verborgen, weshalb nun die sofortige Vollstreckung der Jugendstrafe droht. Die Bundespolizisten nahmen ihn fest und brachten in ihn das Gewahrsam der Polizei Dortmund. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit ca. 1,3 Promille alkoholisiert war. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Betruges ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell