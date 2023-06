Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flughafen Dortmund - Bundespolizei verhaftet 67-Jährigen

Dortmund - Marl (ots)

Gestern Machmittag (19. Juni) nahmen Bundespolizisten den Senior fest, als dieser über den Dortmunder Flughafen einreisen wollte. Die Staatsanwaltschaft Münster suchte bereits nach ihm.

Gegen 16 Uhr wurde der gebürtige Marler bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nis (Serbien) vorstellig. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass eine Staatsanwaltschaft nach ihm fahnden ließ. Das Amtsgericht Münster hatte ihn im Jahr 2016 wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelten in 27 Fällen zu 130 Tagessätzen á 10 Euro verurteilt. Da der Gesuchte lediglich einen Teil der Geldsumme bezahlt hatte, ist er zur Verhaftung ausgeschrieben worden.

Gegenüber den Bundespolizisten konnte der deutsche Staatsbürger die Restsumme samt Verfahrenskosten in Höhe von 416,50 Euro bezahlen, was ihn vor einem 34-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt bewahrte.

Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell