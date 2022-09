POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots) - Von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag (17./18.09.2022) brachen Unbekannte in die Kusselberg-Schule "Am Zwiebelkamp" ein, zerstörten Fensterscheiben und verwüsteten zwei Gebäude. Offenbar randalierten mehrere Personen in den Klassenräumen und in der Turnhalle der Schule. Lehrmittel, Bücher, Computerbildschirme, Spielzeuge usw. wurden in den Räumen verteilt, beschädigt oder zerstört. Der Inhalt ...

