POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Verwüstung in der Schule.

Von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag (17./18.09.2022) brachen Unbekannte in die Kusselberg-Schule "Am Zwiebelkamp" ein, zerstörten Fensterscheiben und verwüsteten zwei Gebäude. Offenbar randalierten mehrere Personen in den Klassenräumen und in der Turnhalle der Schule. Lehrmittel, Bücher, Computerbildschirme, Spielzeuge usw. wurden in den Räumen verteilt, beschädigt oder zerstört. Der Inhalt eines Feuerlöschers wurde in der Turnhalle entleert. Ob die Unbekannten Diebesgut mitnahmen, ist bislang unklar. Auch die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen nahe des Tatorts gesehen haben oder weitere Hinweise zum Vorfall geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

