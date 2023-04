Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Regenfallrohr aus Kupfer gestohlen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

An der Ringstraße in Kaldenkirchen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Stück aus einem kupfernen Regenfallrohr gestohlen worden.

Eine Anwohnerin der Ringstraße erwachte gegen 2.50 Uhr von Geräuschen am Haus. Beim Blick aus dem Fenster stellte sie fest, dass eine etwa 1,80 Meter große und kräftige Person - wahrscheinlich ein Mann - sich am Fallrohr an der Hausecke zu schaffen machte und dann mit einem Stück des Fallrohrs auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Dienstag in Kaldenkirchen rund um die Ringstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Ist irgendwo eine kräftige Person auf einem Fahrrad mit einem Stück Rohr in der Hand aufgefallen? Bietet jemand Kupferrohrstücke zum Kauf an? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (303)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell