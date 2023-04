POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Brüggen-Born (ots) - Ein junger Mann hat sich am Montag einer Spaziergängerin am Borner See in schamverletzender Weise gezeigt. Am Montag gegen 14 Uhr war eine 75-jährige Bornerin mit ihrem Hund am Borner See unterwegs. Ihr kam ein junger Mann mit einem Fahrrad entgegen. Nach der Begegnung drehte sich die Spaziergängerin eher zufällig um und sah, dass der Mann das Fahrrad abgestellt hatte und an seinem ...

mehr