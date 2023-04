Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Born: Exhibitionist am Borner See

Brüggen-Born (ots)

Ein junger Mann hat sich am Montag einer Spaziergängerin am Borner See in schamverletzender Weise gezeigt.

Am Montag gegen 14 Uhr war eine 75-jährige Bornerin mit ihrem Hund am Borner See unterwegs. Ihr kam ein junger Mann mit einem Fahrrad entgegen. Nach der Begegnung drehte sich die Spaziergängerin eher zufällig um und sah, dass der Mann das Fahrrad abgestellt hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte und dabei zu ihr herübersah. Später stellte sie fest, dass er ihr in einem gewissen Abstand folgte.

Sie berichtete zunächst einem Nachbarn von dem Erlebnis. Der wiederum hatten den Mann auf dem Fahrrad auch etwa eine Stunde nach der Tat noch am Borner See gesehen.

Die Frau beschreibt den mutmaßlichen Täter als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er war bekleidet mit einer auffälligen blauen Hose, möglicherweise aus dem Bereich der Arbeitsbekleidung. Dazu trug er einen grauen Hoodie, dessen Kapuze er aufgesetzt hatte. Das Fahrrad, das er fuhr, war grau und machte einen hochwertigen Eindruck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wem ist der beschriebene Mann im Bereich des Borner Sees aufgefallen, vielleicht nicht nur am Montag, sondern auch in den Tagen davor? Wer kann Angaben machen, die helfen, den Mann zu identifizieren? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (301)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell