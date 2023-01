Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sonderkontrollwoche "Schulweg"

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat zu Jahresbeginn im Stadtgebiet eine Sonderkontrollwoche "Schulweg" durchgeführt. Die Beamten waren unter anderem im Bereich der Luitpoldschule, Fischerrückschule, auf dem Betzenberg und am Schulzentrum Süd unterwegs. Verbotswidrig haltende "Elterntaxis" wurden sogleich vom Politessendienst der Stadt Kaiserslautern verwarnt. Wer sich oder sein Kind nicht ordnungsgemäß angeschnallt hatte, muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch Autofahrer, die während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierten, werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten. In zahlreichen Gesprächen sensibilisierten die Beamten für ein regelkonformes Verhalten. Sie wiesen beispielsweise auf die Gefahren beim Ein- und Ausstiegen hin und gaben hier und da auch mal "Hilfestellungen" beim richtigen Überqueren von Straßen. Positiv auffallend: Viele Schülerinnen und Schüler trugen Reflektoren an ihrer Kleidung und waren in der Morgendämmerung gut sichtbar. Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zu wiederholen. |erf

