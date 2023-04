Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Anhänger gestohlen - Inhalt wieder da

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist am Hörenweg in Neersen ein Kofferanhänger gefüllt mit Werkzeug vom Gelände einer Firma gestohlen worden. Das Werkzeug tauchte am Samstagmorgen wieder auf - der Anhänger an sich bleibt weiter verschwunden.

Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, hatte gegen 8 Uhr am Samstagmorgen in einem Waldstück am Clörather Weg in Viersen Werkzeug in Koffern, Metallregale und Arbeitsmaterialien gefunden und richtigerweise vermutet, dass diese aus einem Diebstahl stammen könnten.

Die bestohlene Firma war schnell ermittelt, es handelte sich um ein Neersener Unternehmen. Das aufgefundene Werkzeug hatte sich in einem Kofferanhänger befunden. Dieser ist weiterhin nicht auffindbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt nun: Wer hat in der Nacht zum 1. April zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens verdächtige Beobachtungen am Hörenweg in Neersen oder auf der Strecke nach Viersen gemacht? Wer hat in dem Waldstück am Clörather Weg etwas gesehen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (299)

