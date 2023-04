Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mofa auf Discounter-Parkplatz geraubt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagabend ist ein 16-jähriger Schwalmtaler in Waldniel beraubt worden. Ein Unbekannter stieß ihn weg und fuhr mit dem Mofa des 16-Jährigen davon.

Gegen 21.50 Uhr war der Jugendliche mit seinem Mofa auf dem Parkplatz eines Discounters an der St. Michael-Straße in Waldniel gewesen. Er saß auf dem Fahrzeug, der Zündschlüssel steckte. Ein ihm unbekannter Mann kam auf ihn zu und fragte, ob er eine Probefahrt machen könne. Der 16-Jährige lehnte ab. Auch das Angebot des Unbekannten, ihm einige zig Euro als Pfand dazulassen, stimmte ihn nicht um. Daraufhin schubste ihn der Unbekannte, nahm sich das Mofa und fuhr damit in Richtung Dülkener Straße davon.

Den Täter beschreibt der Jugendliche so: Etwa 17 bis 20 Jahre alt, zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose, einen rot-weißen Pullover und eine schwarze Kappe. Außerdem hatte er einen Dreitagebart und sprach akzentfreies Deutsch. Bei dem geraubten Mofa handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Aprilia in Rot-Schwarz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am Sonntagabend in der Nähe der Ortsmitte an der St. Michael-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kennt jemanden, der seit Sonntagabend über ein rot-schwarzes Mofa verfügt, das er vorher nicht hatte? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei. /hei (297)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell