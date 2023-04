Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230402 Schwalmtal-Waldniel: Taxi erfasst Fußgänger und verletzt diesen schwer

Schwalmtal (ots)

Ein 36-jähriger Taxifahrer aus Nettetal befuhr am Sonntag, 02.04.23 um 03:15 Uhr die Eickener Straße (L 475) aus Fahrtrichtung Schwalmtal kommend in Fahrtrichtung Dülken, außerhalb geschlossener Ortschaft. An der dortigen Kreuzung wollte ein 28-jähriger Schwalmtaler zusammen mit einer Freundin und einem Freund die unbeleuchtete Straße überqueren. Alle Personen kamen von einem nahegelegenen Osterball und waren alkoholisiert. Der Taxifahrer konnte trotz Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem 28-jährigen Passanten nicht mehr verhindern und erfasste diesen mit seinem Taxi. Die Begleiter des Mannes blieben unverletzt. Der Fußgänger wurde mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus in Krefeld zugeführt. Hier wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. Er verblieb dort in stationärer Weiterbehandlung. Das Taxi wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (296)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell