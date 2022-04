POL-MS: Taschendieb gestellt - 21-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch zur Mittagszeit (27.4., 11 bis 12 Uhr) am Berler Kamp in eine Wohnung eingebrochen. Zunächst drückten die Diebe die Hauseingangstür auf und kamen so in das Treppenhaus. Dort hebelten sie dann an der Wohnungstür im Erdgeschoss, öffneten diese und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Mit Schmuck und einem Tresor flüchteten die Einbrecher anschließend in ...

mehr