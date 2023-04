Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Viersen (ots)

Am Samstag gegen 18.40 Uhr hat ein Autofahrer im Kreisverkehr Gladbacher Straße/Hohlstraße/Josefsring einen Radfahrer angefahren und ist danach einfach weitergefahren. Der 33-jährige Radfahrer wurde bei dem Sturz nach dem Zusammenprall leicht verletzt.

Der Viersener war auf seinem Rad auf der Gladbacher Straße unterwegs, aus Richtung der Ernst-Moritz-Arndt-Straße kommend. Er wollte weiter auf der Gladbacher Straße in Richtung Innenstadt fahren. Dazu nutzte er den Fahrradstreifen auf dem Josefsring. Fußgänger und Radfahrende sind an dieser Stelle bevorrechtigt.

Ein dunkler Wagen mit Kennzeichen aus dem Kreis Kleve - möglicherweise ein VW Tiguan - kam von der Hohlstraße aus heran und traf den Radfahrer, der stürzte und sich leicht verletzte. Das Auto hielt zunächst an, und der Beifahrer stieg aus. Nach einem kurzen Gespräch mit diesem wollte der verletzte 33-Jährige zum Auto gehen, um mit dem Fahrer zu sprechen. Das Auto fuhr dann aber wieder an und auf dem Josefsring in Richtung Bahnhof davon. Der Beifahrer fuhr nicht mit. Dieser gab gegenüber dem Radfahrer an, er kenne den Fahrer nicht richtig. Eine gemeinsame Suche des Unfallopfers und des Beifahrers, ob sie den Autofahrer am Bahnhof noch finden würden, verlief erfolglos.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Leider liegen auch die Personalien des Beifahrers, der Angaben zum Unfallhergang machen könnte, nicht vor. Deshalb bitten die Ermittler den Mann, sich bei ihnen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls können hier ihre Beobachtungen mitteilen. /hei (298)

