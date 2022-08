Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressenachtrag des PK Jever

Wilhelmshaven (ots)

Exhibitionist

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, meldeten zwei Frauen, dass sich ein Mann in Höhe der Volksbank Jever, Schützenhofstraße, entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Der Mann sei den beiden Frauen noch ein Stück nachgelaufen. Die sofort alarmierten Polizeikräfte konnten den Täter trotz intensiver Absuche der Tatörtlichkeit nicht mehr antreffen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- dunkelhäutig, - ca. Mitte 30 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - rot karierte Jacke, - dunkle lange Haare, - trug eine blau medizinische Maske, - führte ein Herrenfahrrad bei sich.

Auf Grund der Tatsache, dass zum Tatzeitpunkt noch reger Personenverkehr geherrscht hat, könnte die Person noch anderen Passanten aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04461/0211-0 entgegen.

