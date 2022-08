Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 12.08. - 14.08.2022

Wilhelmshaven (ots)

Räuberische Erpressung

Varel -

In der Nacht von Freitag auf Samstag trat eine bislang unbekannte männliche Person aus der Dunkelheit auf einen Mitarbeiter der an der Bürgermeister-Heidenreich-Str. gelegenen Tankstelle zu und brachte ihn durch Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Tankstelleneinnahmen. Glücklicherweise blieb das männliche 22-jährige Opfer unverletzt. Nach Tatausführung entkam der Täter unerkannt. Bei diesem soll es sich um einen europäisch wirkenden Heranwachsenden von schlanker Statur mit braunem Haar handeln. Zur Ereigniszeit trug er einen grünen Pullover und kurze blaue Hosen. Zeugen, die kurz nach Mitternacht verdächtige oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen Betriebserlaubnis

Varel/ Zetel - Am Freitagmittag meldeten Zeugen ein Kleinkraftrad, welches mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sein sollte. Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Varel konnte im Bereich Zetel angetroffen werden. Durch technischen Umbau war eine Leistungssteigerung des Rollers erreicht worden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der dadurch erforderlichen Fahrerlaubnisklasse. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da mit dem Umbau des Kleinkraftrades die Erlöschung der Betriebserlaubnis einherging, erfolgte weiterhin die Weiterfahrtuntersagung.

Verkehrsunfallflucht

Varel -

Am Freitagmittag, gegen 13:40 Uhr, schob eine bislang unbekannte Person auf dem Kundenparkplatz eines örtlichen Einkaufszentrums an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1 den genutzten Einkaufswagen in den dafür vorgesehenen Unterstand. Da der Einkaufshelfer offenbar nicht gegen Wegrollen gesichert wurde, rollte dieser unmittelbar später gegen einen im Nahbereich parkenden Pkw Chevrolet Captiva und beschädigte diesen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 weiterzugeben.

Einbruchdiebstahl

Zetel -

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagvormittag hebelten bislang unbekannte Täter eine zum Schulhof gelegene Tür der IGS Friesland Süd an der Straße Kronshausen auf und gelangten ins Schulgebäude. Dort wurde weiterer Sachschaden verursacht. Unter anderem wurde ein Feuerlöscher entleert und entwendet. Zeuge werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen Betriebserlaubnis

Varel -

Am frühen Samstagnachmittag wurden Beamte der Vareler Polizei auf den Führer eines Kleinkraftrades aufmerksam, welcher mit - für diese Fahrzeugklasse - zu hoher Geschwindigkeit auf der Rahlinger Straße unterwegs war. Eine nachfolgende Kontrolle ergab, dass der 24-jährige Mann aus Varel technische Veränderungen zur Leistungssteigerung an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte. Die dadurch erforderlich gewordene Fahrerlaubnisklasse konnte der Fahrzeugführer nicht vorweisen. Da durch die technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis des Kraftfahrzeuges erloschen ist, folgte außerdem eine Weiterfahrtuntersagung.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bockhorn -

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, welcher zwei verletzte Personen zur Folge hatte. Ein 38-jähriger Mann aus Norderstedt befuhr mit einem Pkw Volkswagen Golf die Westersteder Straße aus Richtung Ammerland kommend in Richtung Neuenburg. Sein beabsichtigter Abbiegevorgang wurde von einer nachfolgenden 83-jährigen Fahrzeugführerin aus Bockhorn zu spät wahrgenommen, so dass sie mit ihrem Pkw Volkswagen Golf auf den vor ihr fahrenden Pkw auffuhr. Dabei zogen sich Fahrzeugführer und Beifahrer im ersten Fahrzeug Verletzungen zu. Beide Pkw wurden aufgrund entstandener Sachschäden durch Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 67-jährige Beifahrer im ersten Fahrzeug wurde zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Varel -

Am späten Samstagabend befuhr eine 36-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw Volkswagen Golf die Neue Straße in Richtung Obernstraße als unvermittelt ein drei-jähriges weibliches Kind vor dem Pkw auf die Fahrbahn lief. Eine Berührung des Kindes konnte durch die Fahrzeugführerin nicht mehr verhindert werden, so dass sich das Mädchen leichte Verletzungen zuzog.

Trunkenheitsfahrt

Zetel -

Am Sonntagmorgen meldeten Zeuginnen einen alkoholisierten männlichen Radfahrer, welcher am Oldenburger Damm aus Sande kommend in Richtung Zetel unterwegs und offensichtlich nicht mehr zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr geeignet war. Der aus Jever stammende 39-jährige Mann konnte durch Polizeikräfte angetroffen werden. Die Einschätzung der Zeuginnen fand hier Bestätigung. Die Auswertung seiner Atemprobe am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe 1,83 Promille. Zudem hatte sich der Mann offenbar verfahren. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell