POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Pkw macht sich selbstständig - eine Person verletzt

Horb am Neckar (ots)

Einen Verkehrsunfall am Montagmorgen, hat zumindest indirekt ein 33-jähriger Fahrer eines Opel verursacht, indem er sein Auto beim Abstellen an einer Tankstelle nicht ausreichend sicherte und sich dieses in der Folge selbstständig machte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 33-Jährige gegen 10:20 Uhr sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Dammstraße zu tanken. Dabei sicherte er sein Opel offenbar nicht ausreichend, woraufhin sich das Fahrzeug von selbst in Bewegung setzte. Der Pkw rollte geradeaus in Richtung einer Hausfassade zu. Hier lief in diesem Moment eine 82-jährige Frau, die aufgrund der Spiegelung nicht ahnen konnte, dass das Fahrzeug unbesetzt war. Die 82-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und zwischen Hausfassade und Fahrzeug eingeklemmt. Glücklicherweise wurde die Frau hierbei nur leicht verletzt. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

