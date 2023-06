Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuber versucht vergeblich Handtasche zu entreißen und flüchtet: Festnahme durch Polizei bei Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der gestrigen Nacht zum heutigen Donnerstag, im Zeitraum zwischen 23:10 Uhr und 23:30 Uhr, fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Fiedlerstraße in Kassel. Sie wurde von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen und als sie anhielt, versuchte dieser ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Ein zufällig vorbeikommender Passant eilte lautstark zur Hilfe. Dies führte dazu, dass der Räuber von seinem Opfer abließ und die Flucht ergriff.

Unmittelbar nachdem die Überfallene den versuchten Raub anzeigte, wurde eine Streife des Polizeireviers Mitte zur Fahndung entsandt. In der Nähe des Tatorts trafen sie einen 32-jährigen, derzeit in Kassel wohnhaften Tatverdächtigen an, auf den die zuvor abgegebene Beschreibung zutraf. Die Beamten nahmen den Mann fest und führten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in dem zentralen Polizeigewahrsam zu. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Raubdelikte zuständigen K35 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

