Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebe zerstören Schaufenster und dringen in Einkaufsmarkt ein: nach Einbruch in Lebensmittelmarkt sucht die Polizei nach Zeugen

Kassel (ots)

Espenau-Mönchehof: In der vergangenen Nacht, im Zeitraum zwischen 02:46 Uhr und 02:52 Uhr zerstörten Einbrecher unter erheblicher Gewalteinwirkung mit einem Kanaldeckel das Fenster eines Lebensmittelmarktes in der Goethestraße. Dort versuchten sie Tabakwaren zu entwenden, ließen jedoch aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die nach Mitteilung der Tat entsandte Streife der Kriminalpolizei konnte am Ereignisort nur noch die Spuren der Tat sichern. Nach Sichtung einer Videoaufzeichnung können die zwei derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - schlanke Statur - heller Kapuzenpullover - helle Jeans - dunkle Sportschuhe - dunkle Handschuhe

Täter 2:

- männlich - schlanke Statur - heller Kapuzenpullover - dunkle Handschuhe

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kripo Kassel bitten Zeugen nun darum, sich mit Hinweisen unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell