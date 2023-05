Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auf dem Heimweg ausgeraubt: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am späten gestrigen Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann aus Kassel Opfer eines Raubes. Auf seinem Heimweg wurde er in der Böttnerstraße plötzlich von einem bislang unbekannten Täter von hinten ergriffen und zu Boden gerissen. Am Boden liegend riss der Räuber dem Opfer die Geldbörse aus der linken Hand und flüchtete in Richtung Weserspitze.

Der Ausgeraubte konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

- männlich - 22-25 Jahre alt - ca. 170 - 175 cm groß - sportliche Statur - kurze schwarze Haare

Zum Tatzeitpunkt war der Verdächtige schwarz bekleidet.

Der Ausgeraubte rief bei der Polizei an bat um Hilfe und erstattete Anzeige. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen- und Zivilfahrzeugen im Bereich des Tatorts nach dem Täter sowie eine Absuche nach dem Portemonnaie verlief leider erfolglos.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Regionalen Kriminalitätsinspektion Kassel bitten Zeugen der Tat darum, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell