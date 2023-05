Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Umarmung mit Folgen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl einer Halskette

Kassel (ots)

Kassel-Innenstadt: Am vergangenen Sonntagmittag kam es in der Fußgängerzone, im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße 11, gegen 13:00 Uhr zu einem sogenannten "Entreißediebstahl". Ein bislang unbekannter Täter trat an eine Gruppe von drei Personen, ein Mann und zwei Frauen, heran. Er begrüßte sein 27-jähriges Opfer überschwänglich freundlich, so dass für die zwei Frauen im Alter von 25 Jahren zunächst der Eindruck erweckt wurde, die beiden Männer würden sich kennen. Der Täter stellte dem Bestohlenen sodann ein Bein. Während sein Opfer versuchte sein Gleichgewicht zu halten, riss der Dieb ihm die Kette vom Hals und floh über die Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Altmarkt. Im Bereich der Schäfergasse wurde der Unbekannte zum letzten Mal gesehen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - arabisches Erscheinungsbild - 22-25 Jahre alt - ca. 165 - 170 cm groß - kurze schwarze Haare - 3-Tage Bart, auffällig ausgeprägter Oberlippenbart

Zum Tatzeitpunkt war der Verdächtige mit folgenden Kleidungsstücken bekleidet:

- schwarze Jacke - schwarzes T-Shirt mit blauer Aufschrift - schwarze Jeanshose - schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Der Bestohlene rief die Polizei zur Hilfe und zeigte den Sachverhalt an. Da der Täter trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Da diese Tatbegehungsweise in der jüngsten Vergangenheit in Kassel nun schon einige Male angewandt wurde, kann die Polizei folgende Hinweise geben, die das Risiko minimieren, Opfer eines Entreißediebstahls zu werden:

1. Tragen Sie Ihr Portemonnaie, Smartphone und Ihre Hausschlüssel nicht offen oder in der Hosentasche verstaut herum. Wertgegenstände wenn möglich in der Innenseite der Bekleidung deponieren. 2. Nehmen Sie Ihre Wertsachen so wenig wie nötig in die Hand und stellen Sie sie nicht zur Schau. 3. Wahren Sie wenn möglich eine natürliche Distanz zu Unbekannten. 4. Schreien Sie um Hilfe, wenn jemand nach Ihren Wertsachen greifen will.

Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell