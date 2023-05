Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger wird in Frankfurter Straße von schleuderndem Pkw erfasst und schwer verletzt; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein schleudernder Pkw einen auf dem Gehweg stehenden Fußgänger erfasste. Der 26-Jährige aus Kassel wurde dabei erheblich verletzt. Die schweren Verletzungen sind nach letzten Erkenntnissen aber offenbar nicht lebensgefährlich. Die Ermittlungen zu Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die ersten Ermittlungen der am Samstag, gegen 17:30 Uhr, zum Unfallort gerufenen Streifen ergaben, hatte sich der 26-Jährige, der einen E-Scooter mitführte, zur Unfallzeit in Höhe der Heinrich-Heine-Straße auf dem Gehweg der Frankfurter Straße stadtauswärts befunden. Zur dieser Zeit befuhr ein 37-Jähriger aus Kassel mit einem Ford Mustang und zwei weiteren Insassen die Frankfurter Straße vom Weinberg kommend in stadtauswärtige Richtung. Gleichzeitig fuhr von der Heinrich-Heine-Straße aus ein 33-Jähriger aus Kassel mit einem 1er BMW über die stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Frankfurter Straße, um im weiteren Verlauf nach links in Richtung Innenstadt/Weinberg abzubiegen. Aus bislang noch unbekannten Gründen verlor der Fahrer des Ford Mustang in Höhe der Heinrich-Heine-Straße offenbar die Kontrolle über den Pkw, ohne dass es zu einer Berührung mit dem 1er BMW gekommen war, der vor ihm von rechts nach links die Fahrbahn querte. Der Ford geriet ins Schleudern, erfasste mit größerer Wucht zunächst auf dem rechten Gehweg den Mast der Fußgängerampel und anschließend den dort stehenden 26-Jährigen, der dadurch schwer verletzt wurde. An dem Ford, der Fußgängerampel und dem von dem 26-Jährigen mitgeführten E-Scooter entstanden erhebliche Sachschäden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 26.000 Euro geschätzt.

