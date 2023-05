POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Aufhebung der Vermisstensuche nach der 14-jährigen Mia B.

Kassel (ots) - Kassel-Süd: Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zum heutigen Freitag Graffitis mit verschiedenen Schriftzügen an mindestens 18 Stromkästen am Kasseler Auedamm gesprüht. Alle Graffitis in roter und weißer Farbe nehmen Bezug auf den Verein "KSV Hessen Kassel" und deuten auf eine Affinität ...

mehr