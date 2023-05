Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Schule: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel/Wolfsanger: Am heutigen Morgen, gegen 05:00 Uhr, wurde die Polizei durch die Einbruchmeldeanlage einer Schule am Roßpfad alarmiert. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Nachdem er ein Laptop erbeutet hatte floh der bislang Unbekannte auf einem weißen Fahrrad in Richtung Roßpfad.

Der Täter kann aufgrund von Bildaufnahmen wie folgt beschrieben werden:

- 30- 40 Jahre - trug bei der Tatbegehung schwarze Mund-Nasen-Bedeckung - grauer Kapuzenpullover - schwarze Jacke - graue Jogginghose - graue Bauchtasche - grau-weiße Sneaker - dunkle kurze Haare - blauer Rucksack mit oranger Applikation

Der Täter konnte, trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden. Nun sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nach Zeugen, welche den Einbrecher in den frühen Morgenstunden gesehen haben und Hinweise auf ihn geben können.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell