Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht mit Fotos die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Ermittler der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut und wenden sich hierbei mit Fotos auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/142343751 an die Öffentlichkeit. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, dass ein 50-jähriger Mann in seinem Keller in Kassel-Bettenhausen gestohlene Gegenstände aufbewahren soll, konnte die Polizei bei einer Durchsuchung am 24. März 2023 zahlreiche Dinge, wie Werkzeuge, Laptops, Handys und Armbanduhren dort auffinden. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Bei den anschließenden Ermittlungen konnten Bohrmaschinen der Marke Makita zugeordnet werden, die aus einem Diebstahl in Kaufungen stammten und anhand der Gegenstandsnummern zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen den 50-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Hehlerei ein. Angaben zu den weiteren Gegenständen und deren Herkunft machte der Tatverdächtige nicht. Die Auswertung der technischen Geräte dauert teilweise noch an. Die Herkunft der nun veröffentlichten Gegenstände, eine Kamera, ein Notebook und vier Armbanduhren, konnte bei den bisherigen Ermittlungen noch nicht geklärt werden.

Sollten sich die rechtmäßigen Eigentümer nicht finden lassen, so würde dies bedeuten, dass sichergestellte Gegenstände im ein oder anderen Fall aus rechtlichen Gründen wieder an den Tatverdächtigen ausgehändigt werden müssten. Das könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass mutmaßliches Diebesgut zurück an einen Dieb oder Hehler geht. Daher bitten die Beamten die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft der noch nicht zugeordneten Gegenstände machen können, sich bei den Ermittlern der EG 3 unter Tel. 0561-910 2435 oder per E-Mail an Kassel-REG-EG3.ppnh@polizei.hessen.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell