Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbruch in Imkerei: Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel/Wesertor: Am frühen Morgen des heutigen Tages wurde die Polizei gegen 02:00 Uhr alarmiert. Die Alarmanlage einer Imkerei in der Kurt-Wolters-Straße, Ecke Weserstraße, löste aus. Unmittelbar entsandte Einsatzkräfte der Wachpolizei, des Polizeireviers Mitte sowie ein Diensthundeführer trafen zeitnah am Einsatzort ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich mögliche Täter noch in den Räumlichkeiten befanden, wurden diese durch die Polizisten mit dem Diensthund durchsucht. Der Täter war bereits geflohen und konnte auch im näheren Umfeld nicht mehr aufgefunden werden. Im Rahmen des Einbruchs wurde eine Fensterscheibe beschädigt, der Täter kam jedoch nicht mehr dazu, etwas zu stehen. Ein Zeuge konnte im Umfeld angetroffen werden, dieser war in der Lage den flüchtigen Tatverdächtigen wie folgt zu beschreiben:

- männlich - ca. 1,75 m- 1,80 m groß - normale Statur - trug bei der Flucht ein Basecap - weiß/hellgrauer Pullover

Die Spuren vor Ort wurden durch die Polizei gesichert, die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Da der Täter trotz weitere Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell