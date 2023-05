Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Diebstählen von Brandschutzleitern: 37-Jähriger auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 24.05.2023, um 14:46 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5516850 veröffentlichte Pressemitteilung

Kassel-Nord:

Nachdem unbekannte Täter in den vergangenen Tagen acht Brandschutzleitern aus zwei Gebäuden auf dem Kasseler Universitätsgelände gestohlen hatten, konnte am gestrigen Mittwoch ein 37-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Universität waren am Nachmittag auf den Mann aufmerksam geworden, der den Campus mit einer Klappleiter verlassen wollte. Sofort stellten sie den mutmaßlichen Dieb, der kurze Zeit später von der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte festgenommen werden konnte. Wie sich anschließend herausstellte, handelte es sich um einen neuen Diebstahl, denn die Brandschutzleiter fehlte aus einem Universitätsgebäude an der Mönchebergstraße. Offenbar waren die Wandschlösser in dem Flur des Gebäudes kurz zuvor aufgehebelt und die Klappleiter entwendet worden. Die Tat sowie die weiteren Diebstähle bestritt der 37-Jährige aus Kassel, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten ein Messer, das sichergestellt wurde. Ob er dieses zum Aufbrechen der Schlösser nutzte, wird nun bei den weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen geprüft.

Der Verbleib der anderen gestohlenen Brandschutzleitern konnte bisher noch nicht geklärt werden. Hinweise werden weiterhin unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

