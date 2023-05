Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe entwenden Brillen und Bargeld: Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen/Oberkaufungen (LK Kassel): Am Mittwoch den 24.05.2023 kam es in einem Optikergeschäft in Kaufungen, in der Leipziger Straße, gegen 12:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl mit der sogenannten Masche des "Wechselfallenschwindels". Bei dieser speziellen Art des Diebstahls schaffen die Täter bei Geldwechselvorgängen, typischerweise an einer Kasse, absichtlich Verwirrung. Dies nutzen sie sodann zum eigenen Vorteil, indem sie bspw. Bargeld unbemerkt stehlen, oder durch Irrtum der anderen Seite eine überhöhte Auszahlung (Wechselgeld) für sich erlangen. In diesem speziellen Fall betraten zwei unbekannte Täter das Optikergeschäft. Während der eine Dieb einen Angestellten in ein Wechselfallengespräch verstrickte und einen 50EUR - Schein entwenden konnte, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit und entwendete zwei Sonnenbrillen. Nach Feststellung des Diebstahls riefen die Angestellten des Geschäfts die Polizei um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Die entsandte Streife des Polizeireviers Ost nahm die Anzeige auf.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

männlich arabisches Erscheinungsbild Ende 20 Jahre alt 186 - 188 cm groß kurze nach vorn gekämmte Haare leichter Rahmenbart gepflegte Erscheinung grauer Wollmantel

2. Täter

männlich arabisches Erscheinungsbild Ende 20 Jahre alt 178 - 180 cm groß gegeltes lockiges Haar trug bei Tatbegehung eine Brille gepflegte Erscheinung blau-weiß-kariertes Hemd Sakko

Da die Täter trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang noch nicht ergriffen werden konnte, sucht die Polizei mit der Täterbeschreibung nun nach Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten geben können.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen bitten Zeugen darum, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell