Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Calden (Landkreis Kassel): Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 7, Pkw-Fahrerin verstirbt an der Unfallstelle

Kassel (ots)

Am Montagabend, 29.05.2023, gg. 20:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 7, zwischen den Anschlussstellen Grebenstein-Schachten und Grebenstein-Westuffeln zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw, bei dem eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Kassel tödliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Ermittlungen befuhr die 67-jährige Kasselerin mit ihrem VW-Kleinwagen die Bundesstraße 7 aus Richtung Warburg kommend in Richtung Calden und überholte mehrere Kfz. Eine entgegenkommende 20-jährige Fahrerin eines BMW aus Soest konnte dem VW-Kleinwagen noch ausweichen, in dem sie ihren Pkw in den Straßengraben lenkte. Der Pkw wurde dadurch leicht beschädigt. Ein nachfolgender 51-jähriger Fahrer eines Pkw Ford aus aus Brakel konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW-Kleinwagen kam. Trotz sofortiger Erstversorgung an der Unfallstelle erlag die 67-jährige Fahrerin des VW noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der 51-jährige Fahrer des Ford aus Brakel wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen nach Erstversorgung vor Ort in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Die 20-jährige Fahrerin des BMW blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 21.500,-Euro. Die Polizeistation Hofgeismar hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße 7 war im Zeitraum von 20:45 - 00:20 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Neben den Polizeibeamten der Polizeistation Hofgeismar waren auch die Freiwillige Feuerwehr Calden, 3 Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

