LPI-SHL: Autotür beschädigt

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen VW, der am rechten Fahrbahnrand in der Karl-Marx-Straße in Suhl geparkt war. Bei dem Unfall ging sowohl die Spiegelverkleidung des VW als auch die des unbekannten Fahrzeuges zu Bruch. Den aufgefundenen Spuren nach muss es sich um einen blauen Skoda Fabia gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl ...

